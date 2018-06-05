У Дніпрі помітили водоплаваючого оленя

В ході патрулювання акваторії Дніпра співробітники правоохоронних органів помітили оленя, який плескався в річці.

Рогата тварина настільки захопився процесом пірнання, що не помітила патрульних, повідомляє dnepr24 .

Вони оглядали акваторію між Старими Кодаками і Дніпропетровським Орільським заповідником.

"Звірі теж великі любителі освіжитися в прохолодній воді і, як і городяни, з нетерпінням очікують початку пляжного сезону", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв CityOboz, в зоопарку Харкова народився миле верблюденя.