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У Дніпрі помітили водоплаваючого оленя

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В ході патрулювання акваторії Дніпра співробітники правоохоронних органів помітили оленя, який плескався в річці.

Рогата тварина настільки захопився процесом пірнання, що не помітила патрульних, повідомляє dnepr24 .

Вони оглядали акваторію між Старими Кодаками і Дніпропетровським Орільським заповідником.

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"Звірі теж великі любителі освіжитися в прохолодній воді і, як і городяни, з нетерпінням очікують початку пляжного сезону", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв CityOboz, в зоопарку Харкова народився миле верблюденя.

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Dnipro.City
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