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В Днепре возле супермаркета нашли труп: есть фото

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В ночь с 26 на 27 сентября неподалеку от супермаркета Varus на Донецком шоссе в Днепре обнаружили тело мертвого мужчины.

Как сообщает местный "Информатор", умерший лежал у входа в киоск, где продают шаурму. Продавщица сразу вызвала на место "скорую" и полицию, личность мужчины на данный момент не установлена.

В Днепре возле супермаркета нашли труп: есть фото

Согласно информации правоохранителей, на теле умершего мужчины не было следов насильственной смерти. Предварительно, погибший злоупотреблял спиртным, что и могло стать причиной летального исхода, более детальную информацию вскоре предоставят судебно-медицинские эксперты.

В Днепре возле супермаркета нашли труп: есть фото
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Тема
Dnipro.City
Место
Украина
Объект
новости
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