В Днепре возле супермаркета нашли труп: есть фото

В ночь с 26 на 27 сентября неподалеку от супермаркета Varus на Донецком шоссе в Днепре обнаружили тело мертвого мужчины.

Как сообщает местный "Информатор", умерший лежал у входа в киоск, где продают шаурму. Продавщица сразу вызвала на место "скорую" и полицию, личность мужчины на данный момент не установлена.

Согласно информации правоохранителей, на теле умершего мужчины не было следов насильственной смерти. Предварительно, погибший злоупотреблял спиртным, что и могло стать причиной летального исхода, более детальную информацию вскоре предоставят судебно-медицинские эксперты.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Запорожье пассажир избил водителя маршрутки, у пострадавшего обнаружены массовые гематомы.