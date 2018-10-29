Укусил полицейского: во Львове произошло необычное ЧП

Во Львове водитель BMW нарушил ПДД и пытался съесть свои водительские права, когда патрульные начали проверять их в базе данных. Кроме того, нарушитель укусил полицейского за палец.

Водителя остановили за то, что он проигнорировал знак "движение прямо" и совершил разворот на перекрестке, пишет "Патрульная полиция Львовской области" в Facebook.

"В процессе задержания мужчина свернул в трубочку водительское удостоверение и сунул его в рот и пытался проглотить. Мужчина начал давиться и задыхаться. Инспекторы попытались получить удостоверение изо рта, однако водитель укусил патрульного за палец", - говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве пешеход напал на водителя из-за того, что тот его не пропустил. Мужчина начал избивать автомобилиста пакетом. В потасовку вмешался прохожий и попытался остановить конфликт.