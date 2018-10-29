Вкусив поліцейського: у Львові сталася химерна НП

У Львові водій BMW порушив ПДР і намагався з'їсти свої водійські права, коли патрульні почали перевіряти їх у базі даних. Крім того, порушник вкусив поліцейського за палець.

Водія зупинили за те, що він проігнорував знак "рух прямо" і зробив розворот на перехресті, пише "Патрульна поліція Львівської області" у Facebook.

"У процесі затримання чоловік згорнув у трубочку водійське посвідчення і засунув його до рота і намагався проковтнути. Чоловік почав давитися і задихатися. Інспектори спробували отримати посвідчення з рота, проте водій вкусив патрульного за палець", — йдеться у повідомленні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві пішохід напав на водія через те, що той його не пропустив. Чоловік почав бити автомобіліста пакетом. У бійку втрутився перехожий і спробував зупинити конфлікт.