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Вкусив поліцейського: у Львові сталася химерна НП

1.3тЧитати матеріал російською

У Львові водій BMW порушив ПДР і намагався з'їсти свої водійські права, коли патрульні почали перевіряти їх у базі даних. Крім того, порушник вкусив поліцейського за палець.

Водія зупинили за те, що він проігнорував знак "рух прямо" і зробив розворот на перехресті, пише "Патрульна поліція Львівської області" у Facebook.

Вкусив поліцейського: у Львові сталася химерна НП
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"У процесі затримання чоловік згорнув у трубочку водійське посвідчення і засунув його до рота і намагався проковтнути. Чоловік почав давитися і задихатися. Інспектори спробували отримати посвідчення з рота, проте водій вкусив патрульного за палець", — йдеться у повідомленні.

Вкусив поліцейського: у Львові сталася химерна НП
Вкусив поліцейського: у Львові сталася химерна НП

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві пішохід напав на водія через те, що той його не пропустив. Чоловік почав бити автомобіліста пакетом. У бійку втрутився перехожий і спробував зупинити конфлікт.

Тема
Lviv.City
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Дикие запукры . В клетки все посадить и в Польшу на плантации отправить. Пусть там скачут и мычат на мове ))
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