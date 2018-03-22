"Укрпочта" открывает "Арт-хаб" в Киеве 

В здании Главпочтамта на Майдане Незалежности в Киеве открывается "Арт-хаб".

Как сообщается на странице коворкинга в Facebook, в помещении будут комфортные рабочие места, скоростной интернет и необходимая оргтехника.

Посетители смогут арендовать рабочее место на час, несколько часов или весь день.

Также помещение можно будет арендовать для организации различных мероприятий, деловых встреч, праздничных ивентов.

В "Арт-хабе" смогут разместиться от 60 до 150 человек. Там будет мебель-трансформер для различных форматов рассадки, профессиональное техническое оборудование (проектор, экран, радиомикрофон, Wi-Fi, наборы для конференций (флипчарты, канцелярия, услуги центра копирования), услуги кейтеринга.

Кроме того, на территории пространства будет функционировать кафе "22 Letters" coffee-shop. Концепция заведения - монопродукт. За основу меню выбрали итальянскую пьядину.

Также здесь планируют готовить разнообразные кофейные напитки и чай. В "22 Letters" coffee-shop интерактивная открытая кухня, поэтому посетители смогут наблюдать за приготовлением своего блюда.