"Укрпошта" відкриває "Арт-хаб" в Києві

У будівлі Головпоштамту на Майдані Незалежності в Києві відкривається "Арт-хаб".

Як повідомляється на сторінці коворкінгу в Facebook, в приміщенні будуть комфортні робочі місця, швидкісний інтернет і необхідна оргтехніка.

Відвідувачі зможуть орендувати робоче місце на годину, кілька годин або весь день.

Також приміщення можна буде орендувати для організації різних заходів, ділових зустрічей, святкових івентів.

В "Арт-хабі" зможуть розміститися від 60 до 150 чоловік. Там будуть меблі-трансформери для різних форматів розсадження, професійне технічне обладнання (проектор, екран, радіомікрофон, Wi-Fi, набори для конференцій (фліпчарти, канцелярія, послуги центру копіювання), послуги кейтерингу.

Крім того, на території простору буде функціонувати кафе "22 Letters" coffee-shop. Концепція закладу - монопродукт. За основу меню вибрали італійську пьядину.

Також тут планують готувати різноманітні кавові напої і чай. В "22 Letters" coffee-shop інтерактивна відкрита кухня, тому відвідувачі зможуть спостерігати за приготуванням своєї страви.