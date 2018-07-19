Украинцев "кидают" на курортах: жертвы предупредили о коварной афере

Украинцы, которые пытаются снять жилье в курортных городах, все чаще попадаются в ловушку мошенников.

Об этом OBOZREVATEL рассказал замначальника отдела коммуникаций полиции Херсонской области Виталий Байдоров. Он привел конкретные примеры украинских семей, которые попали на деньги в последнее время.

"Через интернет-объявления семья связалась с хозяином коттеджа в селе Счастливцево Генического района. Мужчина попросил предоплату. Люди перевели по 800-1700 грн. А когда приехали, то увидели брошенный дом. А телефон хозяина уже оказался отключен. Точно так же пострадала и семья из Винницы. Мужчина через интернет забронировал двухкомнатный домик и перечислил собственнику 700 грн задатка. А когда они приехали, то обнаружили, что в доме живет пожилая женщина. А на фото, которое им отправлял псевдохозяин, дом был совсем другой", - отметил Байдоров.

Такая же ситуация со сдачей жилья и в Геническе. "Забронировала себе номер на отдых у моря в Геническе, а владелец просит предоплату. Поискала в Google, а этот номер числится за мошенницей. Она уже так обманывала людей с жильем в Кирилловке", - отметила в беседе с нами киевлянка Виктория Хоменко.

Семья из Харькова Андрей и Оксана Беркович также "попала" на серьезную сумму.

"Мы решили в июле отдохнуть в Одессе. Нашли объявление, что сдается отличная квартира 100 кв. м. в центре Одессы, недалеко от "Аркадии", в двух минутах ходьбы от ночного клуба "Ибица". Рядом кафе, рестораны, магазины, а также аквапарк и аттракционы. Фото симпатичные. И цена такая - 500 грн за ночь. Нас это не насторожило, тем более посредница выслала свои копии паспорта. Мы тут же перечислили деньги за ночь и начали собирать чемоданы", - сообщила нам Оксана.

Сейчас семья написала заявление в полицию, и продолжает следить за мошенницей в интернете. "Она дает подобные объявления постоянно, меняет телефоны, но суть объявлений не меняется", - говорит Оксана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киев вернулись старые методы развода.