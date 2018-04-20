На станции "Героев Днепра" закрывают один выход: куда идти пассажирам

В Киеве на станции метро "Героев Днепра" с 21 апреля закроют северный вестибюль.

"Из-за строительных работ возле станции северный вестибюль будет временно закрыт", - говорится в сообщении коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Отмечается, что будет работать только южный вестибюль.

Выход из метро осуществляется через два подземных вестибюля - на перекресток улицы Героев Днепра (южный) и на Оболонский проспект к рынку "Оболонь" (северный).

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