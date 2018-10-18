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У Киева появился новый символ: фотофакт

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Мэр Киева Виталий Кличко открыл новый знак на въезде в столицу.

Отныне в Жулянах киевлян будут встречать Кий, Щек, Хорив и Лыбедь. Об этом сообщил городской голова во время осмотра нового въездного знака в Соломенском районе.

Также на основных въездах в Киев продолжают устанавливать символические знаки, связанные с историей столицы.

"Да, на Одесской трассе, киевлян и гостей города встречает фигура князя Владимира. На Житомирской - княгини Ольги. На Бориспольской - Архистратиг Михаил. В Жулянах установлен знак с очертаниями основателей Киева - братьев Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди", - отметил Виталий Кличко.

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По словам мэра города, на въезде в Киев со стороны Броваров до конца осени закончат устанавливать знак с фигурой Богдана Хмельницкого. А уже весной следующего года на трассе со стороны Гостомеля гостей и киевлян будет встречать Ярослав Мудрый.

У Киева появился новый символ: фотофакт
У Киева появился новый символ: фотофакт
У Киева появился новый символ: фотофакт

"Киев - европейский город! А установление символов города на въездах - европейская практика. Это неправильно, имея столько выдающихся личностей, символов, такую богатую историю, ограничиваться только табличкой на въезде", - добавил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киев вернули скульптуру "Материнство" , которая исчезла с Березняков 40 лет назад.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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Kievskiy Oleg
Kievskiy Oleg
это тупое убожество способно только на это. Видимо не дают ему лавры Велико-британии, которую по его мнению назвали потому что там много великов.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
В РУССКОМ Киеве правили РУССКИЕ князья, суд они вершили по "РУССКОЙ ПРАВДЕ", защищали Киев РУССКИЕ богатыри, а РУССКИЕ былинники о них былины слагали, РУССКИЕ летописцы в Киеве ПО-РУССКИ писали "Откуда пошла есть РУССКАЯ ЗЕМЛЯ"... А вот откуда в РУССКОМ Киеве завелись "украинцы" и "прусаки" (рыжие тараканы) - даже британские учёные не знают... :-)
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
ну наконец-то вспомнили свои хазаско-каганатские корни
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