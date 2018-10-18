У Киева появился новый символ: фотофакт

Мэр Киева Виталий Кличко открыл новый знак на въезде в столицу.

Отныне в Жулянах киевлян будут встречать Кий, Щек, Хорив и Лыбедь. Об этом сообщил городской голова во время осмотра нового въездного знака в Соломенском районе.

Также на основных въездах в Киев продолжают устанавливать символические знаки, связанные с историей столицы.

"Да, на Одесской трассе, киевлян и гостей города встречает фигура князя Владимира. На Житомирской - княгини Ольги. На Бориспольской - Архистратиг Михаил. В Жулянах установлен знак с очертаниями основателей Киева - братьев Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди", - отметил Виталий Кличко.

По словам мэра города, на въезде в Киев со стороны Броваров до конца осени закончат устанавливать знак с фигурой Богдана Хмельницкого. А уже весной следующего года на трассе со стороны Гостомеля гостей и киевлян будет встречать Ярослав Мудрый.

"Киев - европейский город! А установление символов города на въездах - европейская практика. Это неправильно, имея столько выдающихся личностей, символов, такую богатую историю, ограничиваться только табличкой на въезде", - добавил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киев вернули скульптуру "Материнство" , которая исчезла с Березняков 40 лет назад.