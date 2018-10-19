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''В сторону морга себя везет'': в Киеве заметили очередного подростка-зацепера

1.8тЧитать материал на украинском

В Киеве на одной из улиц заметили очередного подростка-зацепера. Парень решил прокатиться на лестнице троллейбуса.

Пользователи сети негативно отреагировали на экстремальное развлечение. Фото разместили в сообществе dtp.kiev.ua.

''В сторону морга себя везет'': в Киеве заметили очередного подростка-зацепера
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В комментариях к посту отметили, что вероятно у парня просто нет денег на проезд.

''В сторону морга себя везет'': в Киеве заметили очередного подростка-зацепера
''В сторону морга себя везет'': в Киеве заметили очередного подростка-зацепера
''В сторону морга себя везет'': в Киеве заметили очередного подростка-зацепера
''В сторону морга себя везет'': в Киеве заметили очередного подростка-зацепера
''В сторону морга себя везет'': в Киеве заметили очередного подростка-зацепера
''В сторону морга себя везет'': в Киеве заметили очередного подростка-зацепера
''В сторону морга себя везет'': в Киеве заметили очередного подростка-зацепера

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились снимки подростков, которые залезли на крышу ЖК "Заречный" в Киеве. Одна из экстремалок повисла на парапете. В Instagram они делятся фото и видео своих опасных развлечений. Кроме того, некоторые из них угрожают тем, кто делает им замечания. Например, одна из девушек заявила, что ее отец работает в СБУ.

Тема
Kyiv.City
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
А ничего, что росту у "підлітка", судя по фото, под два метра?
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