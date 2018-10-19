''В сторону морга себя везет'': в Киеве заметили очередного подростка-зацепера

В Киеве на одной из улиц заметили очередного подростка-зацепера. Парень решил прокатиться на лестнице троллейбуса.

Пользователи сети негативно отреагировали на экстремальное развлечение. Фото разместили в сообществе dtp.kiev.ua.

В комментариях к посту отметили, что вероятно у парня просто нет денег на проезд.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились снимки подростков, которые залезли на крышу ЖК "Заречный" в Киеве. Одна из экстремалок повисла на парапете. В Instagram они делятся фото и видео своих опасных развлечений. Кроме того, некоторые из них угрожают тем, кто делает им замечания. Например, одна из девушек заявила, что ее отец работает в СБУ.