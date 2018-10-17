МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

/Новости

''Одеяло смерти'': над Запорожьем заметили опасное облако

35.8тЧитать материал на украинском

В сети появилось видео опасного облака над Запорожьем. Жители города сообщают, что такое происходит каждый день.

Кроме того, они отметили, что в Запорожье увеличилось число аллергиков. Ролик разместили в сообществе "its_zp" в Instagram.

''Одеяло смерти'': над Запорожьем заметили опасное облако
Новости
''Мой батя в СБУ'': киевский подросток-экстремал оскандалилась в сети

В сети отметили, что такая ситуация уже стала привычной для жителей Запорожья, а местная власть не обращает на это внимание.

''Одеяло смерти'': над Запорожьем заметили опасное облако
''Одеяло смерти'': над Запорожьем заметили опасное облако
''Одеяло смерти'': над Запорожьем заметили опасное облако
''Одеяло смерти'': над Запорожьем заметили опасное облако
''Одеяло смерти'': над Запорожьем заметили опасное облако
''Одеяло смерти'': над Запорожьем заметили опасное облако
''Одеяло смерти'': над Запорожьем заметили опасное облако
''Одеяло смерти'': над Запорожьем заметили опасное облако

Как вам это "одеяло смерти" накрывающее наш город!? Далее цитата! Читать всем! "Вот #Запорожье с высоты птичьего полёта. Красиво, да ? Этот дым состоит преимущественно из очень мелкой пыли. В современной промышленности пыль улавливается электрофильтрами. Электрофильтр - сложное устройство потребляющее много электроэнергии и требующее регулярного обслуживания и утилизации тысяч тонн собранной пыли. Гораздо проще , чтоб она легла тонким слоем на город и горожан 😁😉. В Запорожье когда-то был , а на бумаге есть и сейчас , научно-исследовательский институт и несколько предприятий производящих электрофильтры. Состояние этой индустрии плачевно. А экономят предприятия просто- отключил на ночь питание фильтра , и валит дымок , потому и воняет ночью в Запорожье, как на помойке. А днём наверное уже и включать перестали, судя по видео". @m.k.vernery #запоріжжя #запорожье

Публикация от Это Запорожье (@its_zp)

Как ранее писал OBOZREVATEL, жители Запорожья жалуются на смог, нависающий над городом из-за выбросов заводов.

Тема
Zaporizhzhia.City
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
2
Смешно
1
Интересно
24
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги