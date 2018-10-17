''Одеяло смерти'': над Запорожьем заметили опасное облако

В сети появилось видео опасного облака над Запорожьем. Жители города сообщают, что такое происходит каждый день.
Кроме того, они отметили, что в Запорожье увеличилось число аллергиков. Ролик разместили в сообществе "its_zp" в Instagram.
В сети отметили, что такая ситуация уже стала привычной для жителей Запорожья, а местная власть не обращает на это внимание.
Как вам это "одеяло смерти" накрывающее наш город!? Далее цитата! Читать всем! "Вот #Запорожье с высоты птичьего полёта. Красиво, да ? Этот дым состоит преимущественно из очень мелкой пыли. В современной промышленности пыль улавливается электрофильтрами. Электрофильтр - сложное устройство потребляющее много электроэнергии и требующее регулярного обслуживания и утилизации тысяч тонн собранной пыли. Гораздо проще , чтоб она легла тонким слоем на город и горожан 😁😉. В Запорожье когда-то был , а на бумаге есть и сейчас , научно-исследовательский институт и несколько предприятий производящих электрофильтры. Состояние этой индустрии плачевно. А экономят предприятия просто- отключил на ночь питание фильтра , и валит дымок , потому и воняет ночью в Запорожье, как на помойке. А днём наверное уже и включать перестали, судя по видео". @m.k.vernery #запоріжжя #запорожье
Как ранее писал OBOZREVATEL, жители Запорожья жалуются на смог, нависающий над городом из-за выбросов заводов.