''Одеяло смерти'': над Запорожьем заметили опасное облако

В сети появилось видео опасного облака над Запорожьем. Жители города сообщают, что такое происходит каждый день.

Кроме того, они отметили, что в Запорожье увеличилось число аллергиков. Ролик разместили в сообществе "its_zp" в Instagram.

В сети отметили, что такая ситуация уже стала привычной для жителей Запорожья, а местная власть не обращает на это внимание.

Как ранее писал OBOZREVATEL, жители Запорожья жалуются на смог, нависающий над городом из-за выбросов заводов.