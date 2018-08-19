"Топило всегда!" В сети показали исторические фото "поплывшего" Киева

Дождь с грозой в ночь на 19 августа сильно затопил центральные улицы Киева. Со сложными последствиями непогоды коммунальщики вынуждены были бороться весь следующий день, а горожане негодовали, обсуждая забитые ливневки и дорожную инфраструктуру в столице.

Впрочем, ситуация с затопленными улицами Киеву знакома уже много лет. Такое мнение выразил в Facebook бывший дипломат, журналист Бачо Корчилава. В подтверждение своих слов он показал несколько фото, датированных 1970-1971 годами, на которых запечатлены залитые водой улицы.

Левобережная, 1970 год facebook.com/korchilava.bacho

"Это тоже Киев. Наводнение, 1970 год. В районе Левобережки. Тогда и мороженое было вкуснее, и профи во власти, но топило во время дождей всегда", - написал он.

Левый берег, 1979 год facebook.com/korchilava.bacho

Русановка, 1971 год facebook.com/korchilava.bacho

Однако, в комментариях под постом разгорелась дискуссия. Другие пользователи соцсети отмечают, что Корчилава приводит в пример левый берег Киева, более низинный, а не правый, расположенный на возвышенностях.

Кроме того, пользователи подчеркивают, что причиной подтоплений на некоторых фото, которые показал журналист, был паводок, а не дождь.

facebook.com/korchilava.bacho

Ранее CityOboz показывал впечатляюще фото последствий непогоды в Киеве.