"Топило завжди!" В мережі показали історичні фото "плаваючого" Києва

Дощ з грозою в ніч на 19 серпня сильно затопив центральні вулиці Києва. Зі складними наслідками негоди комунальники змушені були боротися весь наступний день, а городяни обурювалися, обговорюючи забиті ливнівки і дорожню інфраструктуру в столиці.

Втім, ситуація із затопленими вулицями Києву знайома вже багато років. Таку думку висловив в Facebook колишній дипломат, журналіст Бачо Корчілава. На підтвердження своїх слів він показав кілька фото, датованих 1970-1971 роками, на яких зображені залиті водою вулиці.

Лівобережна, 1970 рік facebook.com/korchilava.bacho

"Це теж Київ. Повінь, 1970 рік. В районі Лівобережки. Тоді і морозиво було смачніше, і профі у владі, але топило під час дощів завжди", - написав він.

Лівий берег, 1979 рік facebook.com/korchilava.bacho

Русанівка, 1971 рік facebook.com/korchilava.bacho

Однак, в коментарях під публікацією розгорілася дискусія. Інші користувачі соцмережі зазначають, що Корчілава наводить як приклад лівий берег Києва, більш низинний, а не правий, розташований на пагорбах.

Крім того, користувачі підкреслюють, що причиною підтоплень на деяких фото, які показав журналіст, був паводок, а не дощ.

facebook.com/korchilava.bacho

Раніше CityOboz показував вражаючі фото наслідків негоди в Києві.