"Месть Вселенной!" Появились апокалиптические фото потопа в Киеве

Вечерний ливень в Киеве снова превратил улицы в реки. В некоторых частях города воды было настолько много, что она затопила припаркованные автомобили.

Фото последствий непогоды в центре города показал фотограф Владимир Бугаенко на своей странице в Facebook.

Киев снова затопило facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

В комментариях под публикацией пользователи соцсети отмечают эффектность фотографий и выражают свои соболезнования владельцам авто, которые практически полностью ушли под грязную дождевую воду.

"Больше высоток, плотнее застройку, еще больше асфальта и плитки! И так будет после каждого дождя!", "Фантастическая красота и пугающая реальность. Лучше бы это были кадры из фильма, но не с нашим счастьем", - пишут в комментариях.

"И никому не предъявишь претензии за потерю авто. Кто возьмет на себя ответственность за неработающие ливневки? Никто. Списали на стихию и все. Искренне сочувствую! Фото - блеск, только жаль, что это реальность! Тот самый случай, когда жалеешь, что не фотошоп!", - отмечают под публикацией.

"Город совсем не готов к таким ситуациям!!!! Совсем! И никому нет дела до этого!", - жалуются пользователи.

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

facebook.com/vladimir.bugaenko

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