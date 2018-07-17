"Тишина заговорила": главные украинские звезды поучаствовали в доброй акции

Украинские певцы, актеры и телеведущие приняли участие в съемке проекта "Звездная азбука". Среди них - Onuka, Монатик, Джамала, Юрий Горбунов и другие.

Его организовала общественная организация "Відчуй" в рамках инициативы "Коли тиша заговорила". Проект должен привлечь внимание к теме потери слуха и адаптации неслышащих людей.

"Мы хотим, чтобы "Звездная азбука" появилась в каждой школе. И тогда ребенок, который собирается потролить одноклассника со слуховым аппаратом, возможно, задумается. — отметил основатель организации Андрей Пышный. — Мы хотим изменить отношение общества к неслышащим. Чтобы люди не стеснялись того, что с ними происходит, и по примеру других находили выход из сложной жизненной ситуации".

Участники проекта делали свои первые шаги в изучении жестового языка на съемочной площадке, однако некоторым тема потери слуха была знакома.

Дмитрий Монатик

"Моя бабушка родилась неслышащей, а дедушка потерял слух уже взрослым, поэтому тема мне близка. Я всегда хотел поучаствовать в подобном проекте. К слову, уже есть видеоинтерпретация моей композиции "Кружит" на жестовом языке", - рассказал певец Дмитрий Монатик.

Маша Ефросинина

Ирина Данилевская, глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week, считает, что все люди на земле должны получать равные возможности, внимание и уважение.

"Жестовый язык ― один из самых распространенных в мире. Английский, немецкий, французский мы учим, а этот язык ― нет. Это неправильно", - добавила она.

Джамала

Ната Жижченко, солистка группы Onuka отметила, что около получаса почти ничего не слышит после концертов, на которых нереальная громкость ушных мониторов, и по три раза все переспрашивает. "Это полностью меняет реальность", - подчеркнула она.

Настя Каменских

Дмитрий Шуров

Ольга Фреймут

Выставка фотопроекта состоится в одной из киевских галерей. Кроме того, фотографии станут основой образовательных плакатов и материалов, рекламной кампании по популяризации жестового языка, благотворительного календаря и т.д.

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