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Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

1.3тЧитать материал на украинском

Киевский студент и фотограф Роман Поляков сфотографировал жизнь людей в спальных районах столицы Украины.

"В моем городе меня привлекают контрасты. Нравится наблюдать, как в каменных джунглях спальных районов люди стремятся к природе, как балансируют между рукотворным и первозданным", — рассказал он для The Village.

Отмечается, что в основном на кадрах можно увидеть Троещину, где живет Поляков. Впрочем, иногда он снимает и другие части города.

Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Троещина, 2018

Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Троещина, 2018

Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Троещина, 2018

Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Троещина, 2018

Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Троещина, 2018

Троещина, 2018

Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Троещина, 2018

Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Троещина, 2018

Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Троещина, 2018

Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Троещина, 2018

Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Троещина, 2018

Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Троещина, 2018

Новости
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Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Троещина, 2018

Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Ботанический сад, 2018

Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Троещина, 2018

Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Троещина, 2018

Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Троещина, 2018

Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Троещина, 2018

Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Владимирская горка, 2018

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились волшебные фотоцентральной части города Днепр этой осенью.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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