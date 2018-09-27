Студент показал жизнь в "каменных джунглях" Киева: фото работ

Киевский студент и фотограф Роман Поляков сфотографировал жизнь людей в спальных районах столицы Украины.

"В моем городе меня привлекают контрасты. Нравится наблюдать, как в каменных джунглях спальных районов люди стремятся к природе, как балансируют между рукотворным и первозданным", — рассказал он для The Village.

Отмечается, что в основном на кадрах можно увидеть Троещину, где живет Поляков. Впрочем, иногда он снимает и другие части города.

Троещина, 2018

Троещина, 2018

Троещина, 2018

Троещина, 2018

Троещина, 2018

Троещина, 2018

Троещина, 2018

Троещина, 2018

Троещина, 2018

Троещина, 2018

Троещина, 2018

Троещина, 2018

Троещина, 2018

Ботанический сад, 2018

Троещина, 2018

Троещина, 2018

Троещина, 2018

Троещина, 2018

Владимирская горка, 2018

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