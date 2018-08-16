Зламані дерева й гори сміття: опубліковані кадри наслідків бурі в центрі Києва

У ніч на четвер, 16 серпня, по Києву пройшлася потужна злива, що супроводжувалась сильними поривами вітру і градом. Особливо постраждала центральна частина столиці, кадри жахливих наслідків негоди опубліковані в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
На Хрещатику, Майдані Незалежності та в районі Бессарабської площі лежать гори сміття, а на дорогах і тротуарах – гілки поламаних дерев. Наслідки зливи почали ліквідовувати з самого ранку, роботи тривають уже кілька годин. Також постраждав й один із великих київських торгових центрів – "Метроград". OBOZREVATEL пропонує читачам знімки з центральної частини столиці.
Наслідки зливи в центрі Києва
Інформатор
Так, стихія в центрі міста поламала каштани, рекламні щити та вивіски. Після грози на вулицях досі стоїть вода.
Наслідки зливи в центрі Києва
Інформатор
Наслідки зливи в центрі Києва
Інформатор
Одна з ділянок дороги на Хрещатику була повністю затоплена. На місці знаходиться кілька нарядів поліції, які стежать за рухом автомобілів.
Наслідки зливи в центрі Києва
Інформатор
Наслідки зливи в центрі Києва
Інформатор
Наслідки зливи в центрі Києва
Інформатор
Зранку рух наземного транспорту в центрі був перекритий, його відкрили лише на основних ділянках після 08:00.
Наслідки зливи в центрі Києва
Інформатор
Наслідки зливи в центрі Києва
Інформатор
Наслідки зливи в центрі Києва
Інформатор
Крім цього, злива також затопила й підземний торговий центр "Метроград": вода та бруд потрапили в магазини, зіпсувавши частину товарів. Власники торгових точок прибирають наслідки спільно з адміністрацією ТЦ.
Метроград
Інформатор
Метроград
Інформатор
Метроград
Інформатор
Метроград
Інформатор
Метроград
Інформатор
Метроград
Інформатор
Наслідки зливи на Хрещатику:
Відео з "Метрограду" після грози:
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше потужна злива з градом "накрила" Москву, через що російська столиця буквально попливла.