Склепик, лакшери и тетрис: самые нелепые балконы Киева

В Киеве на многоэтажных домах продолжают появляться балконы нестандартных форм и размеров, которые не перестают удивлять местных жителей.

Подборку таких надстроек опубликовала Алена Деньга на своей странице в Facebook. "Красивые балконы", - иронично прокомментировала она.

Киевлянка дала необычные названия лучшим экземплярам "балконного творчества".

"Сегодня у нас в эфире рубрика "Киевское быкоко", - начала описывать она свою коллекцию.

В собрание архитектурных "шедевров" также попали балконы с названиями: полное лакшери, склепик, тетрис, бородавки, генеральский балкон и лесенка для хоббитов.

Еще одним фото нестандартного балкона поделился Владимир Хенгистов.

На CityOboz вы также можете посмотреть подборку шедевральных балконов Киева.