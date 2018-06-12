С Wi-Fi и подзарядкой: в Запорожье появилась первая смарт-остановка

В Запорожье начали тестировать систему GPS-навигации коммунального транспорта и установили в тестовом режиме информационное табло "умная остановка".

Как сообщает пресс-служба горсовета, теперь на остановке транспорта "Универмаг "Украина" пассажиры могут видеть реальное время и время прибытия транспорта.

"Сейчас пассажиры могут видеть, сколько времени осталось до прибытия на остановку коммунальных автобусов № 17, 18, 72, чуть позже подключим к этой системе троллейбусы. Также у информтабло можно получить бесплатный Wi-Fi, и скоро там будут оборудованы 3-4 подзарядных станции для мобильных телефонов, тоже бесплатно", - рассказал начальник управления по вопросам транспортного обеспечения и связи Александр Власюк.

Отмечается, что подключение к системе GPS-навигации будет завершено до конца июня, и запорожцы смогут, загрузив специальную программу на свой телефон, отслеживать движение всего коммунального транспорта онлайн.

Согласно договору подключения навигации, в текущем году будут установлены информационные табло на семи остановках города на проспекте Соборном.

"Начиная с первой "умной остановки" на вокзале "Запорожье-1", далее остановки Базарная, Университетская, Фестивальная, "Украина", бульвар Шевченко и проспект Металлургов. А потом подключим трамвайные развязки, где трамвайные маршруты пересекаются с автобусными. В 2019 году планируем охватить этой сетью "умных остановок" и спальные микрорайоны", - рассказал Александр Власюк.

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