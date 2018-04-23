В Киеве появилось смарт-дерево с Wi-Fi и зарядкой для гироскутера

В Киеве на территории спортивно-развлекательного комплекса X-Park (парк Дружбы народов) установили первое в Украине автономно-энергетическое дерево.

Директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров написал в Facebook, что такое устройство предоставляет бесплатные услуги посетителям за счет автономного комплекта солнечных панелей.

Все желающие могут круглосуточно заряжать от smart-дерева свои гаджеты, гироскутеры, пользоваться бесплатным Wi-Fi, или просто отдыхать и слушать музыку со своего телефона через громкоговорители.

Юрий Назаров, Facebook

"Сейчас это пилотный проект, который будет тестироваться в течение месяца. Наша цель - развивать инфраструктуру smart-деревьев в Киеве", - подчеркнул Назаров.

Как сообщал CityOboz, в Киеве запускают смарт-троллейбус.