З Wi-Fi і підзарядкою: в Запоріжжі з'явилася перша смарт-зупинка

У Запоріжжі почали тестувати систему GPS-навігації комунального транспорту і встановили в тестовому режимі інформаційне табло "розумна зупинка".

Як повідомляє прес-служба міськради, тепер на зупинці транспорту "Універмаг" Україна" пасажири можуть бачити реальний час і час прибуття транспорту.

"Зараз пасажири можуть бачити, скільки часу залишилося до прибуття на зупинку комунальних автобусів № 17, 18, 72, трохи пізніше підключимо до цієї системи тролейбуси. Також у інформтабло можна отримати безкоштовний Wi-Fi, і скоро там будуть обладнані 3-4 підзарядні станції для мобільних телефонів, теж безкоштовно", - розповів начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Олександр Власюк.

Відзначається, що підключення до системи GPS-навігації буде завершено до кінця червня, і запорожці зможуть, завантаживши спеціальну програму на свій телефон, відстежувати рух всього комунального транспорту онлайн.

Згідно з угодою підключення навігації, в поточному році будуть встановлені інформаційні табло на семи зупинках міста на проспекті Соборному.

"Починаючи з першої "розумної зупинки" на вокзалі "Запоріжжя-1", далі зупинки Базарна, Університетська, Фестивальна,"Україна", бульвар Шевченка і проспект Металургів. А потім підключимо трамвайні розв'язки, де трамвайні маршрути перетинаються з автобусними. У 2019 плануємо охопити цією мережею "розумних зупинок" і спальні мікрорайони", - розповів Олександр Власюк.

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