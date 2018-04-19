С кондиционерами и Wi-Fi: в Днепре испытали новый трамвай

В Днепре провели тестирование нового трамвая К-1 М6, который произвели на заводе "Южмаш".

Электротранспорт ездил по первому трамвайному маршруту, сообщает "Информатор".

Разработкой трехсекционного трамвая К-1 М6 два года занималась компания "Татра-Юг".

У нового электротранспорта низкие ступеньки, пассажировместительность составляет 267 человек.

Салон оборудован эргономичными креслами и местами для людей с ограниченной мобильностью.

Информатор

Информатор

Информатор

Также в вагоне установлены кондиционеры, светодиодное освещение, встроена система информирования пассажиров, предусмотрен Wi-Fi.

Информатор

Информатор

Как сообщал CityOboz, в Днепре водитель маршрутки жестоко обошелся с пенсионерами.