В Днепре водитель маршрутки жестоко обошелся с пенсионерами

В Днепре пассажирка маршрутки заметила, что водитель отказывался перевозить льготников.

Марина Зайцева на странице в Facebook сообщила, что это случилось на маршруте № 87, номер транспорта - АЕ 1058 АВ.

"Моему возмущению нет предела. Села в нее возле автостанции, что находится на пр. Богдана Хмельницкого (Героев Сталинграда) и все время пока ехала до материка он высаживал заходивших пенсионеров со словами "мне больше делать нечего вас возить!" – отметила она.

Марина Зайцева, Facebook

При этом Марина подчеркнула, что по закону в маршрутке четыре льготных места.

"От остановки не отъезжал до тех пор, пока не выйдут! Самое ужасное, что в транспорте ни одна скотина не заступилась за льготников, ибо всем пофиг", - добавила днепрянка.

Пользователи возмутились таким поведением водителя.

"Что тут скажешь просто мр*зь", "Та все маршрутчики такие, у них целая каста, как в Индии, неприкасаемые", - прокомментировали они.

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