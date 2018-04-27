С фасада летит лепнина: в Киеве начал разрушаться памятник архитектуры

В центре Киева на Крещатике, 27 разрушается жилой дом – памятник архитектуры.

Крыша здания находится в аварийном состоянии, а с фасада падают элементы декоративной лепнины, сообщает "Информатор".

На последних этажах дома, где находятся художественные мастерские и квартиры, постоянно затапливает помещения.

На предпоследнем этаже находится квартира советского и украинского актера театра и кино, театрального педагога Николая Рушковского.

"Информатор"

Его сын рассказал, что квартиру периодически заливает. Вода капает с потолка и течет по стенам, планировать ремонт бессмысленно. По его словам, бывали случаи, что приходилось подставлять ведра.

"Информатор"

Как заявил работник магазина "Всі Свої", который находится на первом этаже здания, от фасада откалывается лепнина и падает на улицу. На его глазах от балкона отвалился кусок, он пробил защитную сетку, которая установлена вокруг дома и должна была обезопасить прохожих в таких ситуациях. Также из-за сильного ветра с крыши неоднократно слетали металлические листы.

"Информатор"

В КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Печерского района" отметили, что проблема с разрушением дома действительно существует, но решить ее пока нет возможностей.

"Информатор"

Чтобы отремонтировать крышу и реставрировать лепнину, все собственники должны заключить с органом охраны культурного наследия охранный договор.

"Информатор"

Но в инстанции отметили, что на сегодняшний день для дома по адресу Крещатик, 27 документ не оформлен.

Дом по адресу Крещатик, 27 был построен в 50-х годах и стал символом послевоенной застройки центральной улицы города. У данного здания есть дом-близнец №23 – идентичная по своей архитектуре 12-этажная башнеподобная постройка.

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