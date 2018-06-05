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Опубликован рейтинг лучших вузов Украины

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Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко разделили первую строчку рейтинга Топ-200 университетов Украины в 2018 году.

Список составлен центром международных проектов "Еврообразование" в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

В десятку лучших университетов страны также попали следующие вузы:

  • Харьковский национальный университет имени Каразина

  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

  • Национальный университет "Львовская политехника"

  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

  • Национальный медицинский университет имени Богомольца

  • Национальный технический университет "Днепровская политехника"

  • Сумской государственный университет

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко

При этом Киево-Могилянская академия, которая входила в тройку лучших, заняла 12 место.

Также была опубликована таблица, которая основывается на положении украинских ВНО в международных рейтингах.

Эксперты определили, что в топе остаются Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского". По средней сумме мест в сегменте они получили равные результаты – 1,8 баллов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских выпускников вузов ждет важное нововведение.

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