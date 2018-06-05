Опубликован рейтинг лучших вузов Украины

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко разделили первую строчку рейтинга Топ-200 университетов Украины в 2018 году.
Список составлен центром международных проектов "Еврообразование" в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
В десятку лучших университетов страны также попали следующие вузы:
Харьковский национальный университет имени Каразина
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
Национальный университет "Львовская политехника"
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
Национальный медицинский университет имени Богомольца
Национальный технический университет "Днепровская политехника"
Сумской государственный университет
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
При этом Киево-Могилянская академия, которая входила в тройку лучших, заняла 12 место.
Также была опубликована таблица, которая основывается на положении украинских ВНО в международных рейтингах.
Эксперты определили, что в топе остаются Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского". По средней сумме мест в сегменте они получили равные результаты – 1,8 баллов.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинских выпускников вузов ждет важное нововведение.