Опубликован рейтинг лучших вузов Украины

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко разделили первую строчку рейтинга Топ-200 университетов Украины в 2018 году.

Список составлен центром международных проектов "Еврообразование" в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

В десятку лучших университетов страны также попали следующие вузы:

Харьковский национальный университет имени Каразина

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Национальный университет "Львовская политехника"

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Национальный медицинский университет имени Богомольца

Национальный технический университет "Днепровская политехника"

Сумской государственный университет

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

При этом Киево-Могилянская академия, которая входила в тройку лучших, заняла 12 место.

Также была опубликована таблица, которая основывается на положении украинских ВНО в международных рейтингах.

Эксперты определили, что в топе остаются Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского". По средней сумме мест в сегменте они получили равные результаты – 1,8 баллов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских выпускников вузов ждет важное нововведение.