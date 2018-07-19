Вступительная кампания 2018: топ-5 популярных специальностей

Самыми популярными специальностями среди абитуриентов стали право, филология, среднее образование, менеджмент и медицина.

В топ-5 ВУЗов попали Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Львовский национальный университет им. Ивана Франко, Киевский политехнический институт, Львовская политехника и Харьковский национальный университет им. Каразина, рассказала директор ГП "ИнфоРесурс" Оксана Белик во время пресс-конференции в МОН.

По словам заместителя Министра образования и науки Юрия Рашкевича, на сегодняшний день абитуриенты подали почти миллион заявлений на бакалавра, магистра и младшего специалиста. Более половины - в электронном виде.

Как ранее писал OBOZREVATEL, стало известно сколько "бюджетников" смогут принять вузы в 2018 году.