"Руки відрубати!" Вчинок вандалів в Києві розлютив мережу

На одній з вулиць Києва вандали знищили кілька стовпчиків, які встановили для розмежування руху.

Так, на вулиці Смоленській делініатори простояли лише кілька днів. Фото опублікував "Типовий Київ" в Facebook.

Делініаторами в Києві розмежували вже ряд вулиць і огородили острівці безпеки, які автомобілісти незаконно перетворюють в стихійні стоянки. Стовпці встановлюють, щоб зробити пересування по місту більш безпечним.

"Бетонні потрібно заливати з шипами", "Руки відрубати! Або хоча б по пальцю за кожен стовпчик", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі показали, як проводяться роботи по зведенню нового Шулявського шляхопроводу в Києві.

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