Ми на Facebook
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
КияниМедОбоз

/Новини

"Руки відрубати!" Вчинок вандалів в Києві розлютив мережу

919Читати матеріал російською

На одній з вулиць Києва вандали знищили кілька стовпчиків, які встановили для розмежування руху.

Так, на вулиці Смоленській делініатори простояли лише кілька днів. Фото опублікував "Типовий Київ" в Facebook.

"Руки відрубати!" Вчинок вандалів в Києві розлютив мережу
Новини
"Алеппо, наші дні": в мережі показали, як проходить будівництво Шулявського моста

Делініаторами в Києві розмежували вже ряд вулиць і огородили острівці безпеки, які автомобілісти незаконно перетворюють в стихійні стоянки. Стовпці встановлюють, щоб зробити пересування по місту більш безпечним.

"Руки відрубати!" Вчинок вандалів в Києві розлютив мережу

"Бетонні потрібно заливати з шипами", "Руки відрубати! Або хоча б по пальцю за кожен стовпчик", - пишуть в мережі.

"Руки відрубати!" Вчинок вандалів в Києві розлютив мережу
"Руки відрубати!" Вчинок вандалів в Києві розлютив мережу
"Руки відрубати!" Вчинок вандалів в Києві розлютив мережу

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі показали, як проводяться роботи по зведенню нового Шулявського шляхопроводу в Києві.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
1
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки