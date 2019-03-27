"Алеппо, наши дни": в сети показали, как проходит строительство Шулявского моста

В сети показали, как проводятся работы по возведению нового Шулявского путепровода в Киеве.

Соответствующие снимки моста опубликованы в сообществе "Киев Автомобильный" в Facebook, где можно увидеть, на каком этапе находится строительство.

"Шулявский мост на пути к полной реконструкции", – подписали под фотографиями.

В сети возмутились, что работы проводятся медленно, а также привели сравнение с Китаем, где такой же мост возводится за 42 часа.

"По одному кирпичику в день? Как раз на полтора года", " Я думал, что это Алеппо, наши дни", "В Китае такой мост строят за 42 часа, в Нидерландах за 72 часа, и только в Украине такой мост строят 1,5 года", – возмутились пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 16 марта окончательно перекрыли движение на Шулявском мосту. Объезд транспорта организован по соседним улицам.

18 марта стало первым рабочим днем после перекрытия Шулявского моста. Все объездные дороги оказались скованными восьмибалльными пробками, а на некоторых участках затруднения движения были даже после часа пик.

Городской голова Киева Виталий Кличко предупредил, что работы по возведению нового Шулявского путепровода продлятся 17 месяцев.

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