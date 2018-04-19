Родила на платформе: в Киеве произошло необычное ЧП

В Киеве на железнодорожной станции Дарница родилась девочка.

Ребенок появился на свет непосредственно на платформе на скамейке. Роды у беременной пассажирки, которая сошла с поезда № 777 Шостка-Киев, приняла дежурная по вокзалу Яна Якименко. Об этом пишет "Магистраль".

Инцидент произошел поздно вечером 17 апреля. Оператор сообщил работнице станции, что из электрички сойдет беременна, у которой отошли воды.

"Ее должна была встретить я, потому что врач в это время принимала тяжелую пациентку в медпункте. Никто и подумать не мог, что все будет так быстро. Мы вызвали "скорую", а я побежала на платформу", – рассказывает Яна Якименко.

О роженице известно, что ее зовут Наталья, ей 41 год, и это у нее третий ребенок. Женщина специально ехала в столицу за две недели до родов. Однако в электричке у нее отошли воды, и ей пришлось сойти с поезда. Женщина вместе с дежурной прошли буквально 20 м, и беременная сказала: "Все, кажется, началось".

Они чудом дошли до последней скамейки, и ребенок почти сразу появился на свет. Вместе с дежурной по вокзалу помогал женщине и пассажир с опытом партнерских родов.

"Девочка родилась маленькая, я ей, как смогла, прочистила носик – и малышка начал дышать, ребенок не плакал. Положили девочку матери на живот. Через 10 минут приехала "скорая", - вспоминает Яна Якименко.

Заместитель начальника центра региональных перевозок пассажиров станции Дарница Валентина Хрущ также очень обрадовалась такой новости. Этот младенец – первый ребенок, который родился на станции.

Как сообщал CityOboz, ранее на вокзале под Киевом нашли пропавшего школьника.