На Одесщине нашли змею с головой мыши: пугающее видео 

На Одесщине местный житель Александр Емельянов заметил на дороге необычное существо.

"По виду чисто змея! Поймана просто на дорожке у меня дома на Сухом Лимане, Одесская область. Никогда за свою жизнь не видел ничего подобного", - отметил он, пишет 048.

По его словам, у этой гусеницы жало и голова мыши, когда ее пугаешь, она надувает переднюю часть и очень похожа на голову змеи.

"Поверхность кожицы гладкая, но не совсем как будто с чешуей, совсем змеиной. В конце тельца наверх торчит загнутое жало. Она им при перевороте целит и сворачиваясь тоже. При угрозе поднимает переднюю часть (хорошо видно на видео). Снизу мощные лапы", - добавил житель.

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