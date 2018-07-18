"Рагули": в Киеве разгорелся скандал из-за знаменитого мурала

В Киеве разгорелся скандал из-за известного мурала на улице Булаховского.

Жители одной из квартир 16-этажного дома в Святошинском районе испортили 45-метровый мурал с изображением стрижа, наклеив поверх рисунка утеплитель. Об этом сообщил куратор художественных проектов в столице Гео Лерос на своей странице в Facebook.

По словам жильцов, разрешение на утепление фасада жилого дома по улице Булаховского, 40 дала районная администрация.

Судя по опубликованным фотографиям, на стене дома уже успели уложить несколько рядов утеплителя, закрыв лапку птицы.

В социальных сетях разгорелся целый скандал: одни киевляне резко осудили тех, кто инициировал монтаж утеплителя поверх рисунка, вторые оправдали такие действия тем, что утеплять квартиру - право каждого.

Отметим, огромный рисунок с изображением стрижа был нарисован в 2015 году в рамках арт-проекта Dynamic Urban Culture Kyiv. На его создание у художника Alex Maksiov ушло десять дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный британец нарисовал 3D-мурал в Харькове.