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''Просто зачарована'': зірка легендарного серіалу поділилася враженням про Київ

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Бразильська актриса і виконавиця головної ролі у серіалі "Рабиня Ізаура" Луселія Сантос поділилася враженнями про Київ. Вона заявила, що українська столиця — дуже гарне місто.

Сантос приїхала до Києва на запрошення ведучого тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитра Комарова. Про це повідомляє "РБК-Україна".

''Просто зачарована'': зірка легендарного серіалу поділилася враженням про Київ
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"Я дуже щаслива бути тут і дякую за запрошення. Те, що я побачила по дорозі з аеропорту, мене вразило. Київ — дуже гарне місто, я просто зачарована ним. Проїжджаючи повз театр, я захотіла обов'язково потрапити на виставу, щоб подивитися на українських акторів у дії. Звісно, перш за все, я б хотіла піти у гори, про які мені розповідав Дмитро. Він пообіцяв мені поїхати в Ужгород, у Чернівці, щоб побачити Карпати", — розповіла актриса.

Як раніше писав OBOZREVATEL, ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров зробив шокуюче зізнання про нову подорож.

Тема
Kyiv.City
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