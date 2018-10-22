''Просто зачарована'': зірка легендарного серіалу поділилася враженням про Київ

Бразильська актриса і виконавиця головної ролі у серіалі "Рабиня Ізаура" Луселія Сантос поділилася враженнями про Київ. Вона заявила, що українська столиця — дуже гарне місто.

Сантос приїхала до Києва на запрошення ведучого тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитра Комарова. Про це повідомляє "РБК-Україна".

"Я дуже щаслива бути тут і дякую за запрошення. Те, що я побачила по дорозі з аеропорту, мене вразило. Київ — дуже гарне місто, я просто зачарована ним. Проїжджаючи повз театр, я захотіла обов'язково потрапити на виставу, щоб подивитися на українських акторів у дії. Звісно, перш за все, я б хотіла піти у гори, про які мені розповідав Дмитро. Він пообіцяв мені поїхати в Ужгород, у Чернівці, щоб побачити Карпати", — розповіла актриса.

Як раніше писав OBOZREVATEL, ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров зробив шокуюче зізнання про нову подорож.