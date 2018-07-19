"Я на пять минут": автохам устроил дерзкую выходку в Киеве

В Киеве на Житомирской трассе водитель грузовика заблокировал остановку общественного транспорта.

Людям, которые ждали автобус, пришлось выходить на проезжую часть, пишет в Facebook Нина Резниченко.

"Прихожу на остановку, тут же паркуется на аварийке грузовичок, водитель с товарищем выходят и направляются вовсе не в сторону туалета. Говорю: "Вы серьезно? Прямо на остановке - не перед ней, не за ней? А автобус где остановится, которого я жду?" Отвечает, что на аварийке на 5 минут можно, однако ворча, перепарковывается", - написала девушка.

Резниченко отметила, что как только первый водитель уехал, его место занял другой, и ей пришлось выйти на трассу, чтобы сесть в автобус.

В комментариях к посту отметили, что останавливаться “на аварийке” без выставления специально знака нельзя.

Как ранее писал CityOboz, в Николаеве водитель маршрутки избил пассажиров.