"Жлоб на джипі": випадок з автохамом в Києві розгнівав українців

Киян обурив черговий автохам, який припаркував свій автомобіль в недозволеному місці.

Власник машини залишив її прямо посеред тротуару, на якому розташований пункт прокату велосипедів. Фото опублікував користувач мережі Андрій Фріл.

"І от я йду сьогодні повз таку станцію - а прямо на ній, прямо посеред тортуару припаркований здоровенний Паджеро. І тут в мені щось обірвалося. Я зрозумів, що скільки ви не вигадуйте свої європейські велопрокати - все одно потім приїде український жлоб на джипі, у якого куплені і мусора, і судді, і хто завгодно. А ви, хіпстери, конем *** тут зі своїми вєліками", - написав автор фото.

Користувачі мережі висловили своє невдоволення такою поведінкою автохама.

Як раніше писав OBOZREVATEL, автохам влаштував зухвалу витівку в Києві. На Житомирській трасі водій вантажівки заблокував зупинку громадського транспорту. Людям, які чекали автобус, довелося виходити на проїжджу частину.