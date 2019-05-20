"Прирівнюється до вбивства": витівка автохама в Києві розлютила мережу

У мережі з'явилося відео з автохамом у Києві, який відмовився пропускати швидку допомогу.

"Ось так у Києві "пропускають" швидку допомогу. Давайте прославимо цього водія #АА8816РВ на всю країну. Максимальний репост. Можливо, на нього зверне увагу Національна поліція і він отримає свій заслужений "приз", — написали на сторінці спільноти Kyiv 103 inform у Facebook.

Автохам у Києві Скрін з відео

Водій не пропустив швидку Скрін з відео

"Така поведінка водія прирівнюється до вбивства. Тут не права треба забирати, а свободу. Авто на аукціон, виручені гроші на купівлю обладнання для швидкої допомоги", — написав один із підписників у коментарях.

Відзначимо, що згідно з КУпАП ст. 122 частини 3, не пропуск швидкої допомоги тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 гривень.

Якщо ж ненадання переваги в русі спричинило створення аварійної ситуації, то, згідно з КУпАП ст. 122 частини 4, стягнення становитиме 680 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Житомирській трасі водій вантажівки заблокував зупинку громадського транспорту. Людям, які чекали автобус, довелося виходити на проїжджу частину,

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