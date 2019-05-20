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"Прирівнюється до вбивства": витівка автохама в Києві розлютила мережу

23.4тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося відео з автохамом у Києві, який відмовився пропускати швидку допомогу.

"Ось так у Києві "пропускають" швидку допомогу. Давайте прославимо цього водія #АА8816РВ на всю країну. Максимальний репост. Можливо, на нього зверне увагу Національна поліція і він отримає свій заслужений "приз", — написали на сторінці спільноти Kyiv 103 inform у Facebook.

Автохам у Києві

Автохам у Києві

Скрін з відео

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"Я на п'ять хвилин": автохам влаштував зухвалу витівку в Києві
Водій не пропустив швидку

Водій не пропустив швидку

Скрін з відео

"Така поведінка водія прирівнюється до вбивства. Тут не права треба забирати, а свободу. Авто на аукціон, виручені гроші на купівлю обладнання для швидкої допомоги", — написав один із підписників у коментарях.

Відзначимо, що згідно з КУпАП ст. 122 частини 3, не пропуск швидкої допомоги тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 гривень.

Якщо ж ненадання переваги в русі спричинило створення аварійної ситуації, то, згідно з КУпАП ст. 122 частини 4, стягнення становитиме 680 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Житомирській трасі водій вантажівки заблокував зупинку громадського транспорту. Людям, які чекали автобус, довелося виходити на проїжджу частину,

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Тема
Kyiv.City
Місце
УкраїнаКиїв
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Oldie Mr
Oldie Mr
Щоб ти здох (здохла), гнида!
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
да неее пидрило
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Chesny Victor
Chesny Victor
Ишак.
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