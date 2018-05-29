Погибнет все живое: запорожские активисты предупредили об экокатастрофе

В Запорожской области из-за сильного шторма почти закрыло промоину, соединяющую Азовское море с Молочным лиманом. Местные активисты забили тревогу и предрекают экологическую катастрофу.

Как сообщается на странице общественной организации Eco-Corp в Facebook, исчезновение промоины может привести к гибели всех живых организмов в лимане.

"Как бы не кричали мы в СМИ, как бы не предупреждали губернатора и директора департамента экологии о том, что нужна систематическая работа с промоиной Молочного лимана, нас не слышат. Друзья, вы взяли на себя обязательства провести тендер по расчистке лимана, тендер провалили и не один. Впоследствии колоссального шторма промоину почти закрыло, идет жаркое лето, еще немного и повышенная соленость выбьет все живое в лимане. Поверьте, те 60 тонн, которые по стечениям разных обстоятельств убили осенью, будут просто цветочками", – отмечают активисты.

facebook.com/EcoCorpUA

facebook.com/EcoCorpUA

facebook.com/EcoCorpUA

facebook.com/EcoCorpUA

Напомним, в сентябре 2017 года в Молочном лимане погибло более 60 тысяч единиц пеленгаса и 1,3 тысячи единиц кефали. Рыба не смогла попасть в Азовское море из-за несвоевременной расчистки промоины. По данным областной прокуратуры, сумма нанесенного ущерба составила 93 миллиона гривен.

Как сообщал CityOboz, ранее на побережье Азовского моря заметили десятки мертвых птиц.