Загине все живе: запорізькі активісти попередили про екокатастрофу

У Запорізькій області через сильний шторм майже закрило промоїну, яка з'єднує Азовське море з Молочним лиманом. Місцеві активісти почали бити на сполох і прогнозують екологічну катастрофу.

Як повідомляється на сторінці громадської організації Eco-Corp в Facebook, зникнення промоїни може привести до загибелі всіх живих організмів в лимані.

"Як би не кричали ми в ЗМІ, як б не попереджали губернатора і директора департаменту екології про те, що потрібна систематична робота з промоїною Молочного лиману, нас не чують. Друзі, ви взяли на себе зобов'язання провести тендер з розчищення лиману, тендер провалили і не один. Через колосальний шторм промоїну майже закрило, йде спекотне літо, ще трохи і підвищена солоність виб'є все живе в лимані. Повірте, ті 60 тонн, які за збігом різних обставин вбили восени, будуть просто квіточками", - відзначають активісти.

facebook.com/EcoCorpUA

facebook.com/EcoCorpUA

facebook.com/EcoCorpUA

facebook.com/EcoCorpUA

Нагадаємо, у вересні 2017 року в Молочному лимані загинуло понад 60 тисяч одиниць пеленгаса і 1,3 тисячі одиниць кефалі. Риба не змогла потрапити в Азовське море через несвоєчасне розчищення промоїни. За даними обласної прокуратури, сума завданих збитків склала 93 мільйони гривень.

Як повідомляв CityOboz, раніше на узбережжі Азовського моря помітили десятки мертвих птахів .