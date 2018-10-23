Під Харковом знівечили меморіал жертвам Другої світової війни

У Харківській області невідомі пошкодили меморіальний комплекс загиблим у роки Другої світової війни в селі Циркуни.

Поліція почала розшукувати причетних до події. Про це повідомили у прес-службі обласного управління Національної поліції.

"Поліцейські провели огляд місця події. Зараз проводяться необхідні заходи для встановлення усіх обставин та осіб, причетних до цієї події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", — йдеться у повідомленні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на вулиці Срібнокільській у Києві невідомі зафарбували яскравий мурал українського художника, який прикрашав одну зі стін вулиці з 2016 року. Приблизно два роки тому його створив під час арт-фестивалю художник Олександр Гребенюк.