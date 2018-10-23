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Під Харковом знівечили меморіал жертвам Другої світової війни

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У Харківській області невідомі пошкодили меморіальний комплекс загиблим у роки Другої світової війни в селі Циркуни.

Поліція почала розшукувати причетних до події. Про це повідомили у прес-службі обласного управління Національної поліції.

Під Харковом знівечили меморіал жертвам Другої світової війни
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"Поліцейські провели огляд місця події. Зараз проводяться необхідні заходи для встановлення усіх обставин та осіб, причетних до цієї події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", — йдеться у повідомленні.

Під Харковом знівечили меморіал жертвам Другої світової війни

Як раніше писав OBOZREVATEL, на вулиці Срібнокільській у Києві невідомі зафарбували яскравий мурал українського художника, який прикрашав одну зі стін вулиці з 2016 року. Приблизно два роки тому його створив під час арт-фестивалю художник Олександр Гребенюк.

Тема
Kharkiv.City
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Натанов Иван
Натанов Иван
свиньи желто-синие.
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Ски Андрей
Ски Андрей
Натанов Иван, свиньи кацапьё! а именно там их проживает больше всего! что скажешь,членосос??!!!
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Украинцы на большее не спасобны.чего с дебилов возьмёшь
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ПОВТОР СТЁРТОГО ПОСТА: ОБОЗ опять врёт. Мемориал не "жертвам" - жертвы были в Бабьем Яру, на Волыи, в Хатыни, где бандеровцы убивали безоружных. А это мемориал героям-красноармейцам, павшим смертью храбрых в борьбе с нацистами.
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Ски Андрей
Ски Андрей
Трубицын Александр, иди в очко и не оглядывайся,филолог!
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Скала Богдан
Скала Богдан
Трубицын Александр, ні жертва ти, тебе по пяні струганув папаша алкаш.
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