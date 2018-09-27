"Осторожно, женщины!": в Киеве покажут пикантный спектакль

4 октября в 19:00 в малом зале Дворца "Украина" покажут пикантный спектакль от киевского театра "Тысячелетие" под названием "Осторожно, женщины!".

Женщины: такие разные и необыкновенные! Юная и трогательная Лулу, утонченная и аристократичная Марисабель, властная и напористая Жаклин... Совершенно невозможно выбрать одну, отказавшись от прелести других... Но потерпят ли такой подход наши ревнивые леди? Спешите увидеть.

Купить билеты можно онлайн, либо получить их бесплатно, приняв участие в нашем розыгрыше.

Как писал OBOZREVATEL, посол Грузии собрал зал киевского "Молодого театра".