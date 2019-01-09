Украинцев обманывают в супермаркетах: расскажем, как именно

"Спецпредложение", "акция только на новогодние праздники", подарки и скидки до -50% – все это вы неоднократно встречали в разных супермаркетах. Новогодние праздники – это не только чудесный повод отдохнуть, собраться за праздничным столом или вручить друг другу подарки. Это еще и хороший период, когда во время суеты можно продать доверчивым или невнимательным клиентам то, что нужно было бы уже утилизировать. Речь идет о тех продуктах, срок годности которых истек.

Алла Жигадло решила разобраться, как в супермаркетах обманывают покупателей, продавая им некачественные товары.

К ряду таких продуктов входят в первую очередь ингредиенты популярных новогодних блюд. Трудно представить оливье без колбасы или сельдь под шубой без собственно сельди или майонеза. Конечно, сейчас можно не усложнять ситуацию: не тратя время, каждый желающий может сразу приобрести в супермаркетах уже готовые к употреблению блюда. И это еще одна хорошая возможность продать быстро и красиво просроченный товар.

Гастроном Оливье

Не обязательно, что у всего блюда будет исчерпан период потребления. Но то, что входит в его состав... Конечно, количество потребителей в столице зашкаливает, в отличие от других городов Украины. Однако это не означает, что товары на полках супермаркетов постоянно пополняются свежими.

"Колбасные изделия, мясо и другие скоропортящиеся продукты, которые не были распроданы после нового года постепенно переходят или в заморозку, или попадают в состав готовых блюд, – комментирует исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов. – Больше всего просроченных товаров можно встретить именно в отделах готовой продукции (кулинарии). Недобросовестные владельцы супермаркетов считают: если просроченную колбасу использовать в качестве ингредиента для пиццы, то никто не отравится. Та же история с салатами и другими блюдами".

Знали ли вы, что тот же салат оливье, который вы видели сегодня на витрине отдела кулинарии, через определенный период времени могут просто помыть под водой, очистив от уже нетоварного вида и майонеза, заправить его новой дозой и выставиться снова на продажу? Да, это явление существует не везде. Но там, где людьми руководит жадность и отсутствует какое-либо уважение к простым покупателей – обязательно.

Конечно, можно попытаться понять по цвету или запаху, насколько качественная продукция. Однако это возможно при условии, если работники магазина не "обновляют" утром блюдо. Его могли смешать со свежей продукцией, снять верхний слой, который имеет уже нетоварный вид, добавить различный декор для прикрытия недостатков и тому подобное. Если вы видите, что сложившееся блюдо имеет несколько непропорциональный вид, или часть прикрыта зеленью, знайте: приготовлено оно точно не сегодня.

"Следует помнить, что бизнес не имеет права указывать, что именно вы должны покупать. Такое явление называется нечестной предпринимательской деятельностью (Ст.1 п.14 ЗУ О защите прав потребителей. — Ред.). Напротив: потребитель вправе сам выбрать, какую часть блюда он хочет приобрести. В противном случае продавец может воспользоваться доверием клиента", – заметил Максим Несмеянов.

Среди столичных супермаркетов достаточно таких, которые пренебрегают своими обязанностями. Особенно во время новогодних праздников, когда среди потребителей наблюдается суета. Об этом свидетельствуют как эксперты, так и отзывы клиентов в соцсетях:

Любой продукт имеет соответствующие условия хранения. Пренебрегая ими, продавец подвергает опасности как себя, так и клиентов.

Простой пример: кутья, основное блюдо Рождества, не может храниться в супермаркете при обычной комнатной температуре и продаваться в открытом виде. Вопреки этому такую картину можно было наблюдать в большинстве столичных супермаркетов. Помните: любой отдел кулинарии должен иметь декларацию качества. Именно в этом документе указывается дата изготовления блюда, срок реализации, условия хранения, вес блюда.

Эксперт Максим Несмеянов рекомендует обязательно обращать внимание на "дату производства" и "дату фасовки": "Всегда ориентируйтесь исключительно на то, когда был произведен продукт. Надпись на упаковке "годен к" означает, что продукт скоропортящийся. Свежее мясо, рыба, готовые салаты – все эти продукты нужно употреблять в соответствии со сроком годности. А еще всегда сохраняйте чек. Это самое главное в случае приобретения некачественного товара. Именно с чеком вы имеете все шансы на возмещение средств или замену товаров (согласно ст.8 Закона Украины "О защите прав потребителей").

Только бдительность и неравнодушие каждого может свести к минимуму количество подобных случаев с некачественной продукцией на полках супермаркетов. Именно спрос потребителей является залогом наличия дешевых, но некачественных товаров.

Как говорится, скупой платит дважды. А в контексте этой темы – можно поплатиться еще и здоровьем. Поэтому помните о своих правах, обязанностях и заботьтесь о себе!