Українців дурять у супермаркетах: розповімо, як саме

"Суперпропозиція", "акція тільки на новорічні свята", подарунки та знижки до -50% — все це ви неодноразово зустрічали у різних супермаркетах. Новорічні свята — це не лише чудовий привід відпочити, зібратися за святковим столом чи вручити одне одному подарунки. Це ще й хороший період, коли під час метушні можна продати довірливим чи неуважним клієнтам те, що треба було б уже утилізувати. Йдеться про ті продукти, термін придатності яких вичерпався.

Алла Жигадло вирішила з'ясувати, як у супермаркетах обдурюють покупців, продаючи їм неякісні товари.

До переліку таких продуктів входять в першу чергу інгредієнти популярних новорічних страв. Важко уявити олів'є без ковбаси чи оселедець під шубою без власне оселедця чи майонезу. Звісно, нині можна не ускладнювати ситуацію: не витрачаючи час, кожен охочий може відразу придбати у супермаркетах вже готові до вжитку страви. І це ще одна гарна можливість продати швидко та красиво протермінований товар.

Гастроном Олів'є

Не обов'язково вся страва матиме вичерпаний період вжитку. Але те, що входить до її складу… Звісно, кількість споживачів у столиці зашкалює, на відмінну від інших міст України. Проте це не означає, що товари на полицях супермаркетів постійно поповнюються свіжими.

"Ковбасні вироби, м’ясо та інші швидкопсувні продукти, які не були розпродані після Нового року, поступово переходять або у заморозку, або потрапляють до складу готових страв, — коментує виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. — Найбільше протермінованих товарів можна зустріти саме у відділах готової продукції (кулінарії). Недобросовісні власники супермаркетів вважають: якщо протерміновану ковбасу використати як інгредієнт до піци, то ніхто не отруїться. Та ж сама історія із салатами та іншими стравами".

Чи знали ви, що той самий салат олів'є, який ви бачили сьогодні на вітрині відділу кулінарії, за деякий час може просто перемитись під водою, очистившись від уже нетоварного вигляду та майонезу, заправитись його новою дозою та виставитись знову на продаж? Так, це явище існує не скрізь. Але там, де людьми керує жадібність і відсутня будь-яка повага до простих покупців — обов'язково.

Звичайно, можна спробувати зрозуміти за кольором чи запахом, наскільки якісна продукція. Проте це можливо за умови, якщо працівники магазину не "оновлюють" вранці страву. Це може бути змішування зі свіжою продукцією, зняття верхнього шару, що має вже нетоварний вигляд, додавання різного декору для прикриття недоліків тощо. Якщо ви бачите, що сформована страва має дещо непропорційний вигляд, чи частина прикрита зеленню, знайте: перед вами те, що приготовлене точно не сьогодні.

"Варто пам'ятати, що бізнес не має права вказувати, що саме ви маєте купувати. Таке явище називається нечесною підприємницькою діяльністю (ст. 1 п. 14 ЗУ Про захист прав споживачів. — Ред.). Навпаки: споживач має право сам обрати, яку частину страви він хоче придбати. Інакше продавець може скористуватися довірою клієнта", — зауважив Максим Несміянов.

Серед столичних супермаркетів вдосталь таких, що нехтують своїми обов'язками. Особливо під час новорічних свят, коли серед споживачів спостерігається метушня. Про це свідчать як експерти, так і відгуки клієнтів у соцмережах:

Будь-який продукт має відповідні умови зберігання. Нехтуючи ними, продавець наражає на небезпеку як себе, так і клієнтів. Звичайний приклад: кутя, основна страва Різдва, не може зберігатися в супермаркеті за звичайної кімнатної температури та продаватися у відкритому вигляді. Всупереч цьому таку картину можна було спостерігати у більшості столичних супермаркетів. Пам'ятайте: будь-який відділі кулінарії повинен мати декларацію якості. Саме у цьому документі вказується дата виготовлення страви, термін реалізації, умови зберігання, вага страви.

Експерт Максим Несміянов рекомендує обов'язково звертати увагу на "дату виробництва" та "дату фасування": "Завжди орієнтуйтеся виключно на те, коли було вироблено продукт. Напис на упаковці "придатний до" означає, що продукт швидкопсувний. Свіже м'ясо, риба, готові салати — всі ці продукти треба вживати згідно з терміном придатності. А ще завжди зберігайте чек. Це найголовніше у випадку придбання неякісного товару. Саме з чеком ви маєте всі шанси на відшкодування коштів чи заміну товарів (згідно зі ст. 8 ЗУ Про захист прав споживачів)".

Лише пильність та небайдужість кожного може зменшити до мінімуму кількість подібних випадків із неякісною продукцією на полицях супермаркетів. Саме попит споживачів є запорукою наявності дешевих, але неякісних товарів.

Як кажуть, скупий платить двічі. А в контексті цієї теми — можна поплатитись ще й здоров'ям. Тож пам'ятайте про свої права, обов'язки та дбайте про себе!