Объединил Украину: художник из Харькова создал необычные муралы в четырех городах

Харьковский художник Александр Бритцев завершил работу над серией муралов "Цветущие руки", которые тематически объединили Украину.

Масштабные рисунки в течение апреля-мая появились в четырех городах: Чернигове, Славянске, Геническе и Дрогобыче.

"Человеческие руки, которые тянутся друг к другу, чтобы помочь, поддержать, объединиться. И одновременно они же - как цветущие ветви деревьев. Эти цветы - надежда на возрождение жизни, на будущее, на плоды, которые принесет единство. Цветы - это души людей, а руки - это их действия, совершенные умом", - рассказал Александр Бритцев.

На муралах художник изобразил цветы фруктовых деревьев, растущих в разных регионах Украины. На севере - это яблоня, на востоке - абрикос, на юге - персик, на западе - вишня-сакура.

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Каждая из четырех частей "Цветущих рук" построена по диагонали, и в результате образует ромб - сакральный символ, которым наши предки обозначали землю и все, что берет от нее начало.

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