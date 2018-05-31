Об'єднав Україну: художник з Харкова створив незвичайні мурали в чотирьох містах

Харківський художник Олександр Брітцев завершив роботу над серією муралів "Квітучі руки", що тематично об’єднали Україну.

Масштабні малюнки протягом квітня-червня він створив у чотирьох містах: Чернігові, Слов’янську, Генічеську та Дрогобичі.

"Людські руки, які тягнуться одна до одної, щоб допомогти, підтримати, об'єднатися. Та одночасно вони ж – наче квітучі гілки дерев. Ці квіти – надія на відродження життя, на майбутнє, на плоди, які принесе єдність. Квіти – це душі людей, а руки – це їх дії, вчинені розумом", - розповів Олександр Брітцев.

На муралах художник зобразив квіти фруктових дерев, що ростуть в різних частинах України. На півночі – це яблуня, на сході – абрикос, на півдні – персик, на заході – вишня-сакура.

Кожна з чотирьох частин "Квітучих рук" побудована по діагоналі і у результаті утворює ромб – сакральний символ, яким наші предки позначали землю і все, що бере від неї початок.

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