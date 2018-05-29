В центре Харькова появился огромный портрет Кузьмы Скрябина: фото

В центре Харькова на Рымарской улице художники закончили работу над уникальным муралом с изображением Кузьмы Скрябина.

Портрет погибшего музыканта Андрея Кузьменко появился на стене дома у Харьковской филармонии. Фотографии на своей странице в Facebook разместила Александра Малиновская.

Художники воспроизвели рисунок с уникального снимка, созданного в рамках фотосессии, которую Скрябин делал в Харькове. Люди, предоставившие фото, были знакомы с музыкантом лично.

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facebook.com/themalinovskaya

facebook.com/themalinovskaya

facebook.com/themalinovskaya

"Место выбирали по нескольким факторам. Во-первых, здесь рядом филармония, где всегда звучит музыка, и Кузьма был музыкантом, а во-вторых, фасад здания отремонтирован и покрашен, а это залог того, что работа продержится около десяти лет", - рассказал Андрей Пальваль, технический директор группы художников, которые создавали картину.

Как сообщал CityOboz, ранее в Харькове известный британец нарисовал 3D-мурал с изображением кролика, которого достают из шляпы.