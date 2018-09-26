"Ну нет у парня 8 грн": в сети разгорелись споры из-за школьника-зацепера в Киеве

В Соломенском районе Киева на Чоколовском бульваре вечером в среду, 26 сентября, школьник-зацепер прокатился на троллейбусе. Парень держался за лестницу на корпусе троллейбуса №30, пока тот ехал.

Об этом сообщают случайные очевидцы в группе "Los Solomas / Соломенский район" в социальной сети Facebook.

"Посмотрите, может кто узнает дебила? Чоколовский бульвар прямо сейчас (26.09.18, 18:35)", - говорится в подписи к фото.

В то же время в комментариях под фото пользователи разделились на два "лагеря". Одни шутят о подорожании проезда в транспорте и пишут, что это обычное детское развлечение.

"В стране кризис, да и транспорт подорожал, совсем скоро так многие будут ездить", "После подорожания проезда у нас так полстраны ездят", "Ну нет у парня 8-ми грн", - шутят в комментариях.

"Да нормальный он, активный и не боится рисковать, хорошее качество", "Вот здорово пацану. А то сейчас дети сутками сидят за компами и на улицу не выгонишь. А как чихнул, так уже и болеет", "Пацан должен быть пацаном. И с руками побитыми ходить и изредка с лицом. Чтобы знал как за свою девушку постоять, а не быть комнатным растением. Именно такие отбитые добиваются в жизни успеха, а не ботаники", - пишут киевляне.

Вторая часть пользователей очень негативно отнеслась к поступку ребенка.

"А потом пишут и жалуются на детей и их воспитание.Ну вот как такое можно допустить,это же как надо родителям плевать на все происходящее, жизнь не учит, а точнее ее отсутствие у других", - пишет Татьяна Борт.

"Зацеперов отлавливать и влеплять штрафы!", - пишет Артур Овод.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пассажиры троллейбуса в Запорожье сняли на видео пенсионера-зацепера. Мужчина держался за лестницу на корпусе троллейбуса, пока тот ехал. Почему он решил это сделать - не известно, но эта выходка сильно удивила пользователей сети.