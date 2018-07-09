"Чувствуют себя царьками": пациентов испугало нашествие тараканов в больнице Запорожья. Видео

В городской больнице Запорожья пациентов испугало огромное количество прусаков в палате.

"Так случилось, что попали мы с Софией в 5-ю взрослую горбольницу. Всю ночь я не спала, дежурила, чтобы "они" не ползали по Соне. 63 штуки - это убитых мной с 20:00 - 02:00, потом просто устала считать, а сколько я не догнала", - написала очевидец Надежда Писаренко.

Она также подчеркнула, что насекомые ползали при включенном свете, они не боятся и чувствуют себя "царьками".

"Медперсонал устал бороться с существами-коллегами, а руководство кормит обещаниями о дезинфекции. В общем, не болейте и не попадайте в больницы!" - резюмировала она.

Как сообщал CityOboz, на Одесщине нашли змею с головой мыши.