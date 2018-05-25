На запорізькому курорті заборонили продаж алкоголю вночі

У курортному місті Бердянськ Запорізької області введено заборону на продаж алкоголю в нічний час.

Відповідне рішення прийняли на сесії міської ради. Депутати проголосували практично одноголосно - 28 голосів з 31.

Так, з 23:00 і до 10:00 в місті буде діяти заборона на продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв і столових вин в стаціонарних об'єктах торгівлі та тимчасових спорудах.

Також не продаватимуть алкоголь на ярмаркових об'єктах і в установах торгівлі, розміщених в окремих будівлях (крім закладів ресторанного господарства).

Як повідомляв CityOboz, в Дніпрі заборонили продаж алкоголю в нічний час.