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На запорізькому курорті заборонили продаж алкоголю вночі

1.3тЧитати новину російською

У курортному місті Бердянськ Запорізької області введено заборону на продаж алкоголю в нічний час.

Відповідне рішення прийняли на сесії міської ради. Депутати проголосували практично одноголосно - 28 голосів з 31.

Так, з 23:00 і до 10:00 в місті буде діяти заборона на продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв і столових вин в стаціонарних об'єктах торгівлі та тимчасових спорудах.

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Також не продаватимуть алкоголь на ярмаркових об'єктах і в установах торгівлі, розміщених в окремих будівлях (крім закладів ресторанного господарства).

Як повідомляв CityOboz, в Дніпрі заборонили продаж алкоголю в нічний час.

Тема
Zaporizhia.City
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