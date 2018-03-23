На Софийской снова появятся гигантские писанки

В Киеве Софийскай площадь с 5 по 22 апреля станет эпицентром арт-перфоманса от украинских художников.

Как сообщает Folk Ukraine на странице в Facebook, на локации будут расположены арт-объекты в форме гигантских писанок и пасхальных зайчиков.

Также будет установлено колесо обозрения, с которого можно будет увидеть фестиваль сверху.

Креативний кинотеатр "Атмосфера 360" представит фантастические фильмы.

Кроме того, гости смогут попробовать паски и хлебобулочные изделия.

Как сообщал CityOboz, в Киеве откроются стеклянные студии для художников.