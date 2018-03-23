На Софийской снова появятся гигантские писанки

В Киеве Софийскай площадь с 5 по 22 апреля станет эпицентром арт-перфоманса от украинских художников.
Как сообщает Folk Ukraine на странице в Facebook, на локации будут расположены арт-объекты в форме гигантских писанок и пасхальных зайчиков.
Также будет установлено колесо обозрения, с которого можно будет увидеть фестиваль сверху.
Креативний кинотеатр "Атмосфера 360" представит фантастические фильмы.
Кроме того, гости смогут попробовать паски и хлебобулочные изделия.
Как сообщал CityOboz, в Киеве откроются стеклянные студии для художников.
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