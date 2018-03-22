В Киеве откроются стеклянные студии для художников

Проект современного искусства AkT строит на арт-заводе "Платформа" в Киеве специальное пространство для художников.

Как сообщает Рlatfor.ma, это будет десять стеклянных студий площадью 27 квадратных метров каждая с доступом к воде и электроэнергии.

"Основные критерии отбора - культурная и социальная составляющая проекта, которую художник хочет представить за три месяца, а также создание арта для дальнейшего экспонирования", - рассказала идеолог AkT Алиса Якубович.

По ее словам, проект не против коммерческих "заявок", более того, во время резиденции художники могут работать над отдельными заказами, однако АkT в первую очередь об искусстве - не о ярмарке.

Проекты, созданные в студиях за три месяца, покажут на финальной экспозиции "Я SINoptic" в формате дневников. Однако есть и другие цели.

"За период летней резиденции мы преследуем несколько целей - все частично или полностью завязаны на коллаборациях, - отметила Якубович. - Во-первых, это рождение новых Христо и Жан-Клода, Уорхола и Баския, дуэты и квартеты из разных медиа. Во-вторых, создание открытого арт-комьюнити с общими вылазками в бар".

Проект стартует 14 июня и продлится до 1 октября 2018. При этом пользоваться студиями можно будет бесплатно - для этого нужно до 30 апреля подать заявку.

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