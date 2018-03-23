На Софійській знову з'являться гігантські писанки

У Києві Софійскай площа з 5 по 22 квітня стане епіцентром арт-перфомансу від українських художників.

Як повідомляє Folk Ukraine на сторінці в Facebook, на локації будуть розташовані арт-об'єкти в формі гігантських писанок та великодніх зайчиків.

Також буде встановлено колесо огляду, з якого можна буде побачити фестиваль зверху.

Креативний кінотеатр "Атмосфера 360" представить фантастичні фільми.

Крім того, гості зможуть спробувати паски і хлібобулочні вироби.

Як повідомляв CityOboz, в Києві відкриються скляні студії для художників.